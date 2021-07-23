Еще 101 житель Белгородской области вылечился от коронавируса

Всего с начала пандемии в Белгородской области от коронавируса умерли 850 человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще четыре пациента с подтвержденным COVID-19.

Это жительница Старооскольского городского округа 1939 года рождения и житель Старооскольского городского округа 1954 года рождения, проходившие лечение в Старооскольской окружной больнице.

Также среди скончавшихся - житель Белгорода 1949 года рождения и жительница Белгородского района 1941 года рождения, проходившие лечение в белгородской городской больнице №2.

За это же время 140 пациентов заболели, а выздоровел – 101.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 43460 человек, выздоровели – 38796, умерли – 850.