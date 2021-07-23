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Происшествия23 июля 2021 10:12

В Белгородской области «УАЗ Патриот» столкнулся с «Пежо»

Пострадал один человек
Алексей СЕРГУНИН
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ДТП произошло в Новом Осколе на нерегулируемом перекрестке ул. 1 Мая – ул. Оскольская.

ДТП произошло в Новом Осколе на нерегулируемом перекрестке ул. 1 Мая – ул. Оскольская.

Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

«22 июля на территории региона произошло одно дорожно-транспортное происшествие», - информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

По предварительным данным, около 0 часов 20 минут в Новом Осколе на нерегулируемом перекрестке ул. 1 Мая – ул. Оскольская 18-летний водитель, управляя автомобилем «УАЗ Патриот», при выезде со второстепенной на главную дорогу не предоставил преимущество в движении автомобилю «Пежо 407».

В результате столкновения 47-летний водитель автомобиля «Пежо» получил телесные повреждения.