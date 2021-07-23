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Общество23 июля 2021 9:44

В Белгородскую область поступили 17 новых машин «скорой помощи»

Весь транспорт оснащен современным медицинским оборудованием
Алексей СЕРГУНИН
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До конца года медики ожидают поставку еще не менее 20 машин.

До конца года медики ожидают поставку еще не менее 20 машин.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

«В Белгородскую область поступили 17 новых машин «скорой помощи», - сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В автомобилях установлены дефибрилляторы, портативные ингаляционные и аппараты ИВЛ, устройство, позволяющее в автоматическом режиме проводить инъекции, реанимационные комплекты для взрослых и детей, аппарат ЭКГ с возможностью передачи полученных показаний в электронном виде специалистам кардиоцентра. Это позволяет определить диагноз и начать лечение уже в пути следования в стационар.

Все поступившие автомобили оборудованы кондиционерами и автономными отопителями, а также камерами наблюдения, передающими сигнал на монитор, размещенный в кабине водителя.

«Новая техника значительно повышает оперативность и качество оказываемой медицинской помощи», – отметила заместитель главного врача по оперативной работе станции скорой медицинской помощи Белгородской области Лариса Шарикова.

В настоящее время в распоряжении областной станции скорой помощи находится 171 специализированный автомобиль, из которых 14 – реанимобили. Вся техника распределена между восьмью подстанциями. Всем машинам не более пяти лет.

«Имеющаяся техника распределяется пропорционально численности населения – один автомобиль на 10 тысяч жителей, - пояснил начальник гаража станции скорой медицинской помощи Белгородской области Дмитрий Волоков. - На каждой подстанции есть посты, расположенные так, чтобы время прибытия по вызову для оказания медицинской помощи не превышало 20 минут».

В регионе автопарк скорых обновляют регулярно. Так, например, в 2020 году приобрели 54 аналогичных автомобиля. До конца года медики ожидают поставку еще не менее 20 машин.