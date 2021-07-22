Особый противопожарный режим в Белгородской области продлили до 15 августа

В случае обнаружения лесного пожара звоните по телефону «101» или «112». Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области

«Постановлением Правительства Белгородской области от 19.07.2021 года № 278-пп особый противопожарный режим на территории области продлен до 15 августа», - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области.

На этот период ограничено пребывание граждан в лесах на территории области и въезд в них транспортных средств, проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий, разведение костров, проведение лесосечных работ и работ, связанных с применением машин, открытого огня.

Нарушителей будут карать штрафом.

Спасатели напоминают о недопустимости использования открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях, включая намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора.

В случае обнаружения лесного пожара звоните по телефону «101» или «112».