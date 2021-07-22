В 10 раз превысила норму: откровенно пьяная белгородка села за руль

Прибор показал 1,638 мг/л при допустимой норме в 0,16 мг/л. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

10 июля около 21 часа 20 минут в селе Акулиновка Борисовского района внимание инспекторов ДПС привлекла женщина, управлявшая «Скутером» с явными признаками опьянения.

Проверив документы, автоинспекторы предложили 41-летней жительнице поселка Борисовка пройти процедуру освидетельствования на состояние опьянения.

Прибор показал 1,638 мг/л при допустимой норме в 0,16 мг/л. То есть превышение получилось более чем 10-кратное.

«Сотрудники ГИБДД отстранили женщину от управления транспортным средством и составили в отношении нее административный материал», - сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.