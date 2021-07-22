Белгородские волейболисты начали подготовку к сезону-2021/22

В скором времени «Белогорье» опробует площадку на новой «Белгород Арене». Фото belogorievolley.ru.

Накануне волейбольный клуб «Белогорье» в рамках подготовки к новому сезону провел первую тренировку в «Космосе».

Пока в сборе участвуют только российские волейболисты. В конце месяца к ним присоединится марокканский диагональный Мохамед Аль-Хачдади. Доигровщик сборной Сербии Неманья Петрич прибудет в Белгород уже перед началом чемпионата России, когда завершится чемпионат Европы.

В скором времени «Белогорье» опробует площадку на новой «Белгород Арене».

Напомним, что прошлый сезон стал худшим в истории «Белогорья». Наши парни заняли последнее 14-е место в элитном дивизионе. А в этом месяце новым руководителем клуба вместо Геннадия Шипулина был назначен Сергей Тетюхин.