В Белгороде мужчина обокрал своего собутыльника

Инструмент злоумышленник продал местным жителям. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Сотрудники ОМВД России по Яковлевскому городскому округу раскрыли кражу имущества из дома жителя одного из сел. В совершении преступления подозревается знакомый потерпевшего.

По предварительным данным, мужчины периодически употребляли вместе спиртные напитки. После одного из застолий злоумышленник похитил висевшие на крючке ключи от входной двери, планируя наведаться в дом приятеля в его отсутствие.

Но воспользоваться ими подозреваемому не пришлось. На следующий день потерпевший должен был отправиться на подработку, однако остался дома. В момент кражи хозяин крепко спал, оставив дверь незапертой. Злоумышленник зашел в жилище, забрал перфоратор и дрель, после чего скрылся. Инструменты он продал местным жителям. В настоящее время похищенное изъято. Подозреваемый во всем сознался.

«Теперь в соответствии с п. «а» ч.3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище) злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы», - информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.