Еще 144 жителя Белгородской области заболели коронавирусом

Всего с начала пандемии в Белгородской области от коронавируса вылечились 38695 человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще шесть пациентов с подтвержденным COVID-19.

Это две жительницы Староооскольского городского округа 1942 и 1948 годов рождения и житель Староооскольского городского округа 1939 года рождения. Все трое проходили лечение в Старооскольской окружной больнице.

Также среди скончавшихся - жительница Белгорода 1942 года рождения, житель Белгорода 1956 года рождения, проходившие лечение в белгородской городской больнице №2, и жительница Воронежской области 1937 года рождения, проходившая лечение в Алексеевской ЦРБ.

За это же время 144 пациента заболели, а выздоровели – 125.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 43320 человек, выздоровели – 38695, умерли – 846.