Белгородец заплатил свыше 600 тысяч рублей за наезд на пешехода

Чтобы избежать дополнительных трат, мужчина рассчитался в обозначенные временные рамки. Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.

Житель Белгорода избежал дополнительных финансовых трат и исполнил решение суда о выплате компенсации морального вреда по итогам ДТП, в котором его признали виновным.

Мужчина совершил наезд на пешехода, пересекавшего проезжую часть дороги. В результате пострадавшей был причинен вред здоровью средней тяжести.

«Суд назначил взыскать 606 тысяч рублей в пользу женщины», - сообщает пресс-служба УФССП России по Белгородской области.

Судебный пристав известил должника о том, что если сумма не будет выплачена в установленный законом срок, то впоследствии придется заплатить еще семь процентов исполнительского сбора.

Чтобы избежать дополнительных трат, мужчина рассчитался в обозначенные временные рамки.