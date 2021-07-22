Белгородец заплатил свыше 600 тысяч рублей за наезд на пешехода

Чтобы избежать дополнительных трат, мужчина рассчитался в обозначенные временные рамки. Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.
Житель Белгорода избежал дополнительных финансовых трат и исполнил решение суда о выплате компенсации морального вреда по итогам ДТП, в котором его признали виновным.
Мужчина совершил наезд на пешехода, пересекавшего проезжую часть дороги. В результате пострадавшей был причинен вред здоровью средней тяжести.
«Суд назначил взыскать 606 тысяч рублей в пользу женщины», - сообщает пресс-служба УФССП России по Белгородской области.
Судебный пристав известил должника о том, что если сумма не будет выплачена в установленный законом срок, то впоследствии придется заплатить еще семь процентов исполнительского сбора.
Чтобы избежать дополнительных трат, мужчина рассчитался в обозначенные временные рамки.