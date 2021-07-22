Глава Белгородской области уволил начальника департамента экономического развития

Пользуясь служебным положением, Олег Абрамов создавал преимущества и помогал компаниям, которые принадлежат его родственникам или имеют связанный с ними бизнес. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Сегодня глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об увольнении одного из своих замов.

«Подписал распоряжение об увольнении Олега Абрамова с должности заместителя губернатора - начальника департамента экономического развития Белгородской области. Формулировка - утрата доверия. Внутренняя проверка в отношении него выявила нарушения антикоррупционного законодательства.

Пользуясь служебным положением, он создавал преимущества и помогал компаниям, которые принадлежат его родственникам или имеют связанный с ними бизнес. Все выявленные факты подпадают под понятие конфликта интересов, что и послужило основанием для принятия этого решения», - написал врио губернатора на своей странице в телеграме.