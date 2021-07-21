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Общество21 июля 2021 19:45

22 июля на Белгородчине вновь пройдут ливневые дожди с грозами

Местами град
Алексей СЕРГУНИН
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Ночью дожди, местами сильные, днем местами кратковременные дожди.

Ночью дожди, местами сильные, днем местами кратковременные дожди.

Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области

По данным белгородского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 22 июля облачно с прояснением.

Ночью дожди, местами сильные, днем местами кратковременные дожди. Местами грозы, град.

Ветер северный от восьми до 13-ти метров в секунду, при грозах местами порывы до 20-ти метров в секунду.

Температура воздуха ночью – от 13-ти до 18 градусов выше ноля, днем – от плюс 21-го до плюс 26-ти градусов.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации, звоните по телефону «112». «Телефон доверия» Главного управления МЧС России по Белгородской области 8(4722) 39-99-99.