22 июля на Белгородчине вновь пройдут ливневые дожди с грозами

Ночью дожди, местами сильные, днем местами кратковременные дожди.
Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области
По данным белгородского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 22 июля облачно с прояснением.
Ночью дожди, местами сильные, днем местами кратковременные дожди. Местами грозы, град.
Ветер северный от восьми до 13-ти метров в секунду, при грозах местами порывы до 20-ти метров в секунду.
Температура воздуха ночью – от 13-ти до 18 градусов выше ноля, днем – от плюс 21-го до плюс 26-ти градусов.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации, звоните по телефону «112». «Телефон доверия» Главного управления МЧС России по Белгородской области 8(4722) 39-99-99.