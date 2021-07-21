Для белгородских детей-сирот купят 400 квартир

В Белгородской области для детей-сирот в следующем году приобретут 400 квартир. Это позволит ликвидировать очередь и дальше выстроить работу в плановом режиме.

Об этом сегодня сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Средства на эти цели в бюджете будут закладывать ежегодно.

«Будем делать это максимально оперативно, не задерживая. Это наша обязанность. Мне хочется, чтобы не было очереди. Чтобы это была текущая работа. Вопрос только – в качестве. Есть нормативная стоимость квадратного метра, и купить жилье с рынка крайне тяжело. Нужно построить недорого, но качественно», – отметил врио губернатора.

На покупку или строительство в 2022 году 400 квартир выделят порядка 668 миллионов рублей.