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Общество21 июля 2021 18:03

Конфликт из-за бензотриммера привел одного белгородца в больницу, другого в полицию

Сельских жителей в порыве гнева сломал ребра оппоненту, не возвращавшему ему запчасть
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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За сломанные ребра приятеля белгородцу грозит до восьми лет тюрьмы.

За сломанные ребра приятеля белгородцу грозит до восьми лет тюрьмы.

Фото: "КП" Архив

Конфликт произошел в одном из сел Яковлевского городского округа. По предварительным данным, местный житель одолжил знакомому запчасть для бензотриммера. Тот обещал покосить траву и вернуть деталь, но под различными предлогами откладывал это. История затянулась на две недели.

Наконец, мужчины договорились о встрече. Подозреваемый пришел к дому должника, но тот ушел выпивать с друзьями. Фигурант дождался, когда неисполнительный односельчанин вернется домой, после чего ударил его в лицо, а когда тот упал еще несколько раз ногами. Итог – сломанные ребра и пробитое легкое.

В пресс-службе УМВД России сообщили, что за нанесение серьезных увечий в отношении жителя Яковлевского городского округа возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ему может грозить до восьми лет лишения свободы.