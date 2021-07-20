При переохлаждении тела могут возникнуть судороги. Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области

Вчера, 19 июля, на территории области спасатели трижды доставали тела утонувших мужчин.

В 10 часов 22 минуты из пруда в селе Батрацкая Дача Шебекинского городского округа водолазы извлекли тело мужчины 1989 года рождения.

В 13 часов 13 минут в Белгороде на улице Донецкой из реки Северский Донец водолазы достали тело мужчины 1983 года рождения.

А в 15 часов 53 минуты в Шебекино из реки Нежеголь водолазы извлекли тело мужчины 1986 года рождения.

Причины и обстоятельства произошедших трагедий на воде в настоящее время устанавливаются. Но их объединяет один факт – все они произошли в местах, не предназначенных для купания.

Тем временем, вчера же в 20 часов 40 минут на оборудованном для купания центральном пляже спасатели водно-спасательной станции в 25-ти метрах от берега спасли мужчину 1995 года рождения.

Чтобы не допустить беды, инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам напоминают основные правила безопасности на водных объектах.

Купаться следует в специально оборудованных местах: пляжах, бассейнах, купальнях. Там, где дежурят спасатели и медицинские работники.

Нельзя входить в воду в состоянии алкогольного опьянения.

В воде следует находиться не более десяти – 15-ти минут. При переохлаждении тела могут возникнуть судороги.

Опасно прыгать или нырять в воду в неизвестном месте - можно удариться головой о грунт, корягу, сваю, сломать шейные позвонки, потерять сознание и погибнуть.

Не допускайте грубых игр на воде. Нельзя подплывать под купающихся, «топить», подавать ложные сигналы о помощи.

Не оставляйте возле воды без присмотра детей.

Очень осторожно плавайте на надувных матрасах и надувных игрушках.

Не используйте гребные и моторные плавсредства, водные велосипеды и мотоциклы в зонах пляжей, в общественных местах купания при отсутствии буйкового ограждения пляжной зоны и в границах этой зоны.

В случае происшествия звоните по телефону Единой службы спасения –«101», для абонентов сотовой связи – «112».