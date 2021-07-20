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Происшествия20 июля 2021 9:17

В Белгороде автоледи насмерть сбила пешехода

Несчастный случай произошел в районе дома № 23 по Михайловскому шоссе
Алексей СЕРГУНИН
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Пешеход с травмами был доставлен в медицинское учреждение, где впоследствии скончался.

Пешеход с травмами был доставлен в медицинское учреждение, где впоследствии скончался.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По предварительным данным, накануне в Белгороде около 12 часов 15 минут в районе дома № 23 по Михайловскому шоссе автомобиль «Мицубиси Кольт», совершил наезд на 34-летнего мужчину, пересекавшего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

За рулем находилась 45-летняя женщина.

Пешеход с травмами был доставлен в медицинское учреждение, где впоследствии скончался.

«В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства и причины происшествия», - сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.