В Белгороде автоледи насмерть сбила пешехода

Пешеход с травмами был доставлен в медицинское учреждение, где впоследствии скончался. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По предварительным данным, накануне в Белгороде около 12 часов 15 минут в районе дома № 23 по Михайловскому шоссе автомобиль «Мицубиси Кольт», совершил наезд на 34-летнего мужчину, пересекавшего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

За рулем находилась 45-летняя женщина.

Пешеход с травмами был доставлен в медицинское учреждение, где впоследствии скончался.

«В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства и причины происшествия», - сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.