В белгородском аэропорту потушили пожар

Спустя 40 минут после сигнала тревоги пожар был полностью ликвидирован, все пассажиры и члены экипажа эвакуированы. Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области

На территории белгородского аэропорта состоялось тренировочное пожарно-тактическое учение.

По легенде, совершая аварийную посадку в аэропорту Белгорода, воздушное судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы на десять метров и загорелось, в салоне возникло сильное задымление. В результате аварии произошла разгерметизация топливной системы лайнера, вблизи фюзеляжа самолета загорелось топливо. На борту находилось десять пассажиров и три члена экипажа. Участникам учений необходимо было потушить пожар и эвакуировать людей из горящего судна.

К месту вызова незамедлительно были направлены аварийно-спасательные расчеты аэропорта, дежурные караулы пожарно-спасательных частей № 4, 1, № 2 Белгорода, специализированной пожарно-спасательной части Белгородской области, а также бригады скорой медицинской помощи.

Личный состав 1-го отряда федеральной противопожарной службы Белгородской области и пожарно-спасательной команды ведомственной пожарной охраны службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов аэропорта приступили к тушению разлитого топлива и выполнению спасательных работ: вскрыли эвакуационные выходы, аварийные люки, эвакуировали пострадавших, организовали их транспортировку в «мобильный госпиталь».

Спустя 40 минут после сигнала тревоги пожар был полностью ликвидирован, все пассажиры и члены экипажа эвакуированы. «В общей сложности в тренировке приняли участие 14 единиц специализированной техники и около 60 человек», - информирует пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области.