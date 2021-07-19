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Общество19 июля 2021 22:42

20 июля в Белгородскую область вернутся дожди и грозы

Но жара сохранится
Алексей СЕРГУНИН
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Во время грозы постарайтесь держаться подальше от больших одиноко стоящих деревьев.

Во время грозы постарайтесь держаться подальше от больших одиноко стоящих деревьев.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

По данным белгородских синоптиков, завтра, 20 июля на территории региона ожидается переменная облачность.

Ночью местами небольшие дожди. Днем местами кратковременные дожди и грозы.

Ветер северный, ночью – от четырех до девяти метров в секунду, днем – от восьми до 13-ти метров в секунду.

Температура воздуха ночью – от 17-ти до 22-х градусов тепла, днем – от 28-ми до 33-х градусов выше ноля.

В Белгороде ночью – от плюс 19-ти до плюс 21-го градуса, днем – от 29-ти до 31-го градуса тепла.

Главное управление МЧС России по Белгородской области призывает белгородцев не сжигать траву и мусор вблизи жилых домов, хозяйственных построек и промышленных объектов. В условиях сухой погоды огонь распространяется с огромной скоростью на большие площади, из-за чего процесс горения может стать неконтролируемым.

Если вы заметили возгорание сухой травянистой растительности, не оставайтесь равнодушными. Попробуйте самостоятельно потушить его или обратитесь в пожарную охрану по телефону «101» или «112».

Объясните детям, чем опасны игры с огнем и сжигание сухой травы, напомните им правила поведения при пожаре. Постарайтесь не оставлять детей без присмотра.

Сотрудники спасательного ведомства также советуют гражданам придерживаться правил безопасности во время грозы: закрывайте в доме окна и двери, выключайте телевизор и другие электроприборы. Постарайтесь держаться подальше от больших одиноко стоящих деревьев.

Осадки в виде дождя могут осложнить дорожную ситуацию. Специалисты рекомендуют водителям снизить скорость движения, быть предельно осторожными и внимательными, строго соблюдать правила дорожного движения. Проявляйте особую осторожность на перекрестках и пешеходных переходах.