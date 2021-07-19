Белгородский «Салют» прервал серию их трех матчей без побед

Это первая победа «Салюта» в официальных матчах с 4 июня. Фото fcsalyut.ru.

В рамках 1-го тура первенства ПФЛ белгородский «Салют» дома переиграл «Зенит» из Пензы – 3:1.

Первый гол в этом розыгрыше в составе нашей команды провел Данила Матвевнин – на 18-й минуте он открыл счет. На 47-й минуте Денис Дегтев закрепил перевес хозяев, реализовав 11-метровый удар.

На 57-й минуте гости вернули подобие интриги – один мяч отыграл Даниил Коноплев. Точку же в игре поставил Евгений Дегтярев – на 75-й минуте.

Это первая победа «Салюта» в официальных матчах с 4 июня. Напомним, что прошлый сезон наши парни завершили ничьими против «Знамя» (1:1) и «Сатурна» (3:3), а на старте текущего розыгрыша уступили в Кубке «Авангарду» (0:6).

Состав «Салюта»: Цыгулев, Викторов, Смирных, Мастеров, Ивантеев, Дегтярев, Дудайти (Корнеев, 86), Малахов, Матвевнин (Денисов, 90+), Агеев (Ершов, 90+), Дегтев (Жилмостных, 88).

Таким образом, после первого игрового дня в подгруппе 2 «Салют» делит второе – третье места. В активе белгородцев три очка при разнице мячей «+2». Лидирует владивостокское «Динамо» (+6). Также разницу «+2» после первого игрового обеспечила «Рязань».

Теперь 23 июля «Салют» сыграет в Рязани. Начало встречи в 18:30.