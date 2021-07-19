Еще восемь жителей Белгородской области вылечились от коронавируса

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 42906 человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще четыре пациента с подтвержденным COVID-19.

Это житель Староооскольского городского округа 1962 года рождения и жительница Староооскольского городского округа 1980 года рождения, проходившие лечение в Старооскольской окружной больнице.

Также среди скончавшихся - жительница Прохоровского района 1946 года рождения и житель Белгорода 1936 года рождения, проходившие лечение в Борисовской ЦРБ.

За это же время 133 пациента заболели, а выздоровели – восемь.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 42906 человек, выздоровели – 38375, умерли – 829.