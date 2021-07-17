Где и когда сотрудники белгородской полиции могут пройти вакцинацию от COVID-19

Начальник поликлиники Медико-санитарной части МВД России по Белгородской области - врач Светлана Рыжкова рассказала, как защититься от COVID-19. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

В период распространения коронавирусной инфекции в зоне риска оказались и сотрудники полиции. На протяжении всей пандемии они продолжают нести службу, ежедневно контактируя с большим количеством людей. А во время самоизоляции правоохранители помогали медикам контролировать тех, кто вынужден был находиться дома.

За здоровьем полицейских следят сотрудники ведомственной санчасти. В учреждении отмечают, что сделанная вовремя прививка – залог здоровья, и рекомендуют жителям региона не пренебрегать мерами безопасности.

- Проблема заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19 по-прежнему стоит остро, поэтому, находясь в общественных местах, необходимо использовать средства индивидуальной защиты. Важно также соблюдать социальную дистанцию и обрабатывать руки антисептиками. Самым эффективным способом профилактики на сегодняшний день является вакцинация. Это доступный и безопасный способ защитить себя и своих близких от COVID-19, - отметила начальник поликлиники Медико-санитарной части МВД России по Белгородской области - врач Светлана Рыжкова.

В ведомственной санчасти медицинскую помощь получают сотрудники органов внутренних дел, работники и госслужащие, а также их родственники и ветераны органов внутренних дел. Они могут пройти вакцинацию с понедельника по пятницу в прививочном кабинете № 406 поликлиники МЧС. Время приема с 8 часов утра до трех часов дня.