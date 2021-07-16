Металлоинвест поздравил пенсионеров с Днем металлурга

В Металлоинвесте создана комплексная система социальной поддержки пенсионеров.

Ежегодно на поддержку своих бывших работников Металлоинвест направляет более 500 миллионов рублей. В этот раз выплаты получили более 35 тысяч бывших сотрудников с многолетним стажем работы в Компании.

- Этот год для нас особенный – исполняется 15 лет с момента создания единой компании «Металлоинвест», – отметил генеральный директор Металлоинвеста Назим Эфендиев. – За это время мы стали одним из мировых лидеров в производстве качественной железорудной и стальной продукции. Это заслуга всех горняков и металлургов предприятий Компании. Мы признательны вам за многолетний профессиональный труд.

В Металлоинвесте создана комплексная система социальной поддержки пенсионеров. Пенсионеры получают ежемесячную материальную помощь, выплаты к праздникам, путевки в корпоративные санатории, медицинские услуги на льготных условиях, поддержку в трудных жизненных ситуациях. Для пенсионеров проводятся спортивные и культурные мероприятия.