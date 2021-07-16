Правоохранители призывают граждан не терять бдительности. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В Белгородской области набирает обороты новый вид мошенничества. «Злоумышленники под видом водителей обманывают пользователей популярного сервиса для поиска попутчиков», - информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Используя программное обеспечение, мошенники регистрируются и размещают объявление о наличии свободных мест в автомобиле. Когда пользователь откликается, злоумышленник в чате просит его связаться с ним через мессенджеры, прописывая при этом свой абонентский номер словами, так как политика сервиса запрещает пересылать в сообщениях контактные данные.

После обсуждения деталей поездки мошенник просит внести предоплату, которую якобы можно провести через безопасную сделку сервиса и пересылает пользователю фишинговую ссылку. Перейдя по ней, гражданин попадает на платежную форму, которая тоже расположена на мошенническом сайте и, введя реквизиты своей банковской карты, передает их преступникам.

Правоохранители призывают граждан не терять бдительности. Никогда не переходите по подозрительным ссылкам, которые поступают в мессенджерах или смс-сообщениях. Оплачивайте товары и услуги только на ресурсах, которым доверяете.