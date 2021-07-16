В пяти домах работы продолжаются. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

«В 20-ти многоэтажках Белгорода установили новые лифты», - сообщает пресс-служба городской администрации.

Суммарно же в рамках адресной программы проведения капремонта в этом году лифтовое оборудование необходимо заменить в 25 многоэтажных домах на сумму более 207 миллионов рублей.

63 лифта уже установлены. В пяти домах работы продолжаются. Отставаний от графиков нет.

Напомним, в 2020 году в городе заменили 120 лифтов в 29-ти домах. В 2022 году еще в 18-ти многоэтажках будут установлены 93 новых подъемника.