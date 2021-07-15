Белгородка более полугода воровала деньги со счета пенсионерки

Злоумышленницей оказалась 27-летняя жительница Белгородского района. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В ОМВД России по Ракитянскому району обратилась 59-летняя местная жительница. Женщина рассказала правоохранителям, что снимала деньги со счета по мере их накопления. Решив спустя несколько месяцев воспользоваться банковской картой, она обнаружила пропажу 180 тысяч рублей.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемой и задержали ее. Злоумышленницей оказалась 27-летняя жительница Белгородского района.

По предварительным данным, банковскую карту потерпевшей по ошибке привязали к номеру телефона подозреваемой, который отличается на одну цифру. Девушка стала получать смс-уведомления о зачислении пенсии.

Воспользовавшись ситуацией, предприимчивая жительница Белгородского района в период с декабря 2020 года по июль 2021 года переводила деньги со счета пенсионерки на свой.

Теперь в соответствии с п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета) аферистке грозит до шести лет лишения свободы.