Житель Белгородской области ранил ножом зятя

41-летний мужчина схватил со стола нож, которым до этого резали торт, и ударил зятя в живот. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В УМВД России по Старому Осколу из медицинского учреждения поступило сообщение о том, что в больницу доставлен 31-летний местный житель с ножевым ранением брюшной полости. Полицейские выяснили, что мужчина пострадал в ходе конфликта с отцом супруги.

По предварительным данным, потерпевший в семейном кругу отмечал на даче день рождения жены. Во время застолья между ним и тестем вспыхнула ссора.

41-летний мужчина схватил со стола нож, которым до этого резали торт, и ударил зятя в живот. Осознав случившееся, подозреваемый оказал потерпевшему первую помощь. Участники застолья вызвали на место происшествия «скорую».

Теперь в соответствии с п. «з» ч.2 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия) применившего холодное оружие мужчину могут посадить в тюрьму на срок до десяти лет.