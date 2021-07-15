Спасатели помогли жительнице Белгородской области снять кольцо с пальца

Медпомощь девушке не потребовалась. Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области

Сегодня в 6 часов 40 минут в службу спасения (112) поступил тревожный сигнал из поселка Разумное. Звонившая девушка сообщила, что не может снять кольцо с отекшего пальца.

На место экстренно прибыли спасатели поисково-спасательной службы Белгородской области.

С помощью специнструментов спасатели сначала аккуратно подпилили, а затем специальными кусачками срезали золотое кольцо и освободили палец девушки.

«Медпомощь девушке не потребовалась», - информирует пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области.