В Белгородской области объявили штормовое предупреждение

В нашем регионе действует запрет на разведение костров, сжигание мусора, стерни. Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области

«В регионе действует штормовое предупреждение из-за аномально высоких температур воздуха», - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.

По прогнозам синоптиков, сегодня в Белгороде, Алексеевском, Грайворонском, Валуйском, Новооскольском, Старооскольском, Шебекинском и Яковлевском городских округах, в Белгородском, Борисовском, Волоконовском, Ивнянском, Корочанском, Красненском, Красногвардейском, Краснояружском, Прохоровском, Вейделевском, Ровеньском, Ракитянском и Чернянском районах установился четвертый класс пожарной опасности.

В Губкинском городском округе установился самый высокий пятый класс пожарной опасности.

Как следствие, увеличивается риск возникновения очагов природных пожаров.

В нашем регионе действует запрет на разведение костров, сжигание мусора, стерни, пожнивных и порубочных остатков, проведение всех видов пожароопасных работ.

Необходимо быть предельно осторожными в обращении с огнем, нельзя разводить костры. В условиях жаркой и сухой погоды населению необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности.

Всем важно помнить, что самой действенной профилактической мерой возникновения пожаров является соблюдение правил пожарной безопасности, аккуратность и осмотрительность в повседневных делах.

Если природный пожар угрожает вашей безопасности, немедленно покиньте опасную зону и сообщите в администрацию ближайшего населенного пункта, чтобы власти своевременно предприняли меры.

Обнаружив возгорание, следует незамедлительно сообщить об этом по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России – «101» или по телефону «112».