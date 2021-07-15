Белгородский студент занял третье место на всероссийском архитектурном конкурсе

Валентин Яковенко. Фото пресс-службы администрации Шебекинского городского округа.

На IV всероссийском архитектурном конкурсе «Идеи, преображающие города» Шебекино представляли два участника: Анастасия Иванисова с проектом «Благоустройство и озеленение территории Новотаволжанского сахарного завода» и Валентин Яковенко со «Сквером влюбленных». Оба прошли заочный этап и стали финалистами.

В рамках защиты проектов экспертному жюри были представлены 162 работы молодых архитекторов, дизайнеров, художников, урбанистов из 42 субъектов страны, от Калининграда до Сахалина.

Идею Валентина Яковенко оценили как одну из лучших. Он занял третье место.

«Этот успех простимулировал меня, - признался Валентин. - Я понял, что могу на таком уровне добиваться успеха. Главное – работать над собой, развиваться в этой специальности, изучать новые программы. Собираюсь поступать в университет. В любом случае моя будущая работа будет связана с архитектурой и ландшафтным дизайном».

«Валентин Яковенко закончил Шебекинский агротехнический ремесленный техникум, буквально на днях получил красный диплом», - информирует пресс-служба районной администрации.