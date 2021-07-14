В Белгородской области обнаружили 135 боеприпасов времен ВОВ

Вся опасная находка доставлена на полигон и уничтожена. Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области

5 июля в рамках межведомственной работы белгородские взрывотехники во взаимодействии с УФСБ России по Белгородской области обнаружили 135 боеприпасов времен Великой Отечественной войны.

Тайник с артиллерийскими снарядами (128 штук) и гранатами (семь) находился вблизи села Батрацкая Дача Шебекинского городского округа.

Вся опасная находка доставлена на полигон и уничтожена.

Отметим, что за первые шесть месяцев этого года на территории нашего региона были обнаружены и уничтожены 330 боеприпасов времен ВОВ.