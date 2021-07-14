«Открытие»: каждый пятый россиянин планирует загородную недвижимость

А вот 35% россиян не намерены приобретать или строить загородное жилье. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

Таковы результаты опроса, проведенного специалистами ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» среди совершеннолетних жителей городов с населением более 100 тысяч человек.

Небольшую дачу имеют 32% респондентов. Больше всего дачников в Москве и Подмосковье, меньше всего – на Северном Кавказе. Капитальный дом есть у 14% россиян – а вот здесь Северный Кавказ как раз лидирует в силу традиций и географических особенностей.

Основными плюсами дачи или дома за городом россияне называют жизнь на природе и свежий воздух (88% респондентов), возможность отдохнуть от городской суеты (69%), более просторную жилплощадь (45%), возможность вырастить детей более здоровыми (33%).

Среди минусов – основными опрошенные видят большое расстояние от города и неудобства в пути и слаборазвитую инфраструктуру (магазины, дороги, развлечения). На третьем месте - высокая цена ухода за домом, а за ней идут необходимость ухаживать за земельным участком и невозможность жить там круглый год.