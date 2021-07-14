Более 38 тысяч жителей Белгородской области вылечились от коронавируса

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 42237 человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще пять пациентов с подтвержденным COVID-19.

Это жительница Старого Оскола 1955 года рождения, жительница Губкина 1994 года рождения, жительница Красненского района 1962 года рождения и житель Валуек 1947 года рождения. Все четверо проходили лечение в Старооскольской окружной больнице.

Также среди скончавшихся - жительница Алексеевки 1960 года рождения, проходившая лечение в Алексеевской ЦРБ.

За это же время 124 пациента заболели, а выздоровели – 109.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 42237 человек, выздоровели – 38011, умерли – 807.