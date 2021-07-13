Главным волейболистом Белгородчины стал Сергей Тетюхин

Через несколько дней Сергей Тетюхин отправится в Токио на Олимпиаду. Фото belogorievolley.ru.

Новым руководителем белгородского волейбольного клуба «Белогорье» стал олимпийский чемпион Сергей Тетюхин.

Накануне о своем уходе с поста президента одного из самых титулованных клубов страны объявил его основатель и бессменный директор Геннадий Шипулин.

Дело своего тренера и наставника продолжит другой легендарный белгородец, о чем сегодня на брифинге сообщила начальник регионального управления физкультуры и спорта Наталья Жигалова.

Участник шести Олимпиад Сергей Тетюхин завершил игровую карьеру в 2018 году. В настоящее время он является генеральным менеджером сборной России и через несколько дней отправится вместе с ней в Токио на Олимпиаду.

К работе в качестве руководителя «Белогорья» Сергей Юрьевич приступит после возвращения из Японии, а пока его обязанности будет исполнять заслуженный мастер спорта Александр Косарев.

Отметим, что минувший сезон стал худшим в истории «Белогорья» - по итогам регулярного сезона 8-кратные чемпионы России заняли последнее 14-е место в суперлиге.