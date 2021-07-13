Воинские колонны Росгвардии пройдут через Белгородскую область

«Заслон» проводится в рамках подготовки к запланированному на сентябрь стратегическому учению «Запад-2021». Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Белгородской области.

«В Росгвардии началась активная фаза крупномасштабного оперативно-стратегического учения «Заслон-2021» под руководством директора генерала армии Виктора Золотова», - информирует пресс-служба Управления Росгвардии по Белгородской области.

В «Заслоне», который проводится в рамках подготовки к запланированному на сентябрь стратегическому учению «Запад-2021», примут участие подразделения и воинские части специального и оперативного назначения, а также подразделения территориальных органов из всех округов войск национальной гвардии.

Вплоть до 30 июля по территории Белгородской области будет происходить передвижение воинских колонн.

Обращаем ваше внимание на соблюдение правил дорожного движения и маневрирования вблизи колонн ведомственной автобронетехники.