В Белгородской области открыли памятник советским воинам, погибшим в 1943-м году

Вместе с реставрацией обелиска в порядок приведена прилегающая к нему территория. Фото пресс-службы СК РФ по Белгородской области.

Работа по восстановлению «Братской могилы советским воинам, погибшим в боях с фашистскими захватчиками в 1943 году», открытой в 60-х годах прошлого века, началась весной 2021 года.

Инициативу руководителя следственного управления СК РФ по Белгородской области о реставрации памятника поддержали представители исполнительной и законодательной властей региона.

Братская могила находится недалеко от села Клейменово, из которого в годы войны ушли на фронт и не вернулись 39 земляков.

«В ходе поисковой работы были установлены все погибшие советские солдаты, которые захоронены в этом месте», - сообщает пресс-служба СК России. Их имена высечены на памятных плитах, там же имена земляков, погибших на фронтах Великой Отечественной войны.

Вместе с реставрацией обелиска в порядок приведена прилегающая к нему территория. Проложена асфальтированная дорога, разбит небольшой сквер. Такое место должно стать местом силы и вдохновения, а также патриотического воспитания молодого поколения.