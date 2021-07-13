Более 42 тысяч жителей Белгородской области заболели коронавирусом

Всего с начала пандемии в Белгородской области от коронавируса вылечились 37902 человека. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще четыре пациента с подтвержденным COVID-19.

Это жительница Белгорода 1952 года рождения и житель Ракитянского района 1982 года рождения, проходившие лечение в Борисовской ЦРБ.

Также среди скончавшихся - жительница Старого Оскола 1931 года рождения, проходившая лечение в Старооскольской окружной больнице, и жительница Белгорода 1957 года рождения, проходившая лечение в городской больнице №2.

За это же время 116 пациентов заболели, а выздоровели – 15.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 42113 человек, выздоровели – 37902, умерли – 802.