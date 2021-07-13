«Все жители Белгородской области могут получить бесплатную юридическую помощь», - сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Обратиться можно тремя способами: онлайн – через портал helponline.mfc31.ru (консультация по видеосвязи); очно, посетив любой офис МФЦ, или же отправив письмо по почте на адрес г. Белгород, пр-т Славы, 25.

«У жителей возникает очень много юридических вопросов, - поясняет начальник департамента цифрового развития региона Евгений Мирошников. - И наша задача – предоставить им максимум возможностей для решения проблемы. Можно просто написать письмо, прийти лично или назначить встречу по видеосвязи – люди сами выбирают более удобный формат. Если у заявителя нет ни телефона, ни компьютера, он всегда может прийти в МФЦ и воспользоваться стационарным компьютером, который есть в любом офисе».

Работают с обращениями профессиональные юристы. Они не только консультируют, но и помогают составить документы, в отдельных случаях оказывают полное юридическое сопровождение.

«Мы не привязаны к конкретной территории, обращение можно оставить в любом офисе МФЦ, - уточнила начальник юридического бюро оказания бесплатной помощи населению МФЦ Белгородской области Евгения Палещук. - Мы видим это обращение в режиме онлайн и начинаем обработку уже на следующий день. На четвертый или пятый день у нас уже есть готовое решение. В целом услуга оказалась очень востребованной. За несколько дней работы поступило более полусотни обращений по самым разным вопросам».