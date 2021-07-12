Еще пять жителей Белгородской области умерли от коронавируса

За минувшие сутки в регионе 112 пациентов заболели, а выздоровели – 22. Фото: ИВАНОВА Диана

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще пять пациентов с подтвержденным COVID-19.

Это два жителя Старого Оскола 1947 и 1957 годов рождения и жительница Красненского района 1942 года рождения. Все трое проходили лечение в Старооскольской окружной больнице.

Также среди скончавшихся - жительница Нового Оскола 1937 года рождения и жительница Белгородского района 1933 года рождения, проходившие лечение в белгородской городской больнице №2.

За это же время 112 пациентов заболели, а выздоровели – 22.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 41997 человек, выздоровели – 37887, умерли – 798.