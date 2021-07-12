В Белгородской области прошел фестиваль кукол

По традиции хозяева угощали гостей кулешом и домашним компотом из свежих фруктов. Фото пресс-службы администрации Новооскольского городского округа.

«Для любителей и поклонников кукол в Белгородской области прошел фестиваль», - информирует пресс-служба администрации Новооскольского городского округа.

Праздник «Кукла русская душой» в очередной раз провели в селе Глинное.

Любовь к кукле-оберегу жителей этого населенного пункта объединяет уже несколько столетий. Село было основано в 1678 году.

На празднике все нашли себе занятия по душе. Желающие знакомились с многочисленными выставками, участвовали в мастер-классах по изготовлению кукол, танцевали под выступления вокальных ансамблей, фотографировались в специально организованных тематических фотозонах.

По традиции хозяева угощали гостей кулешом и домашним компотом из свежих фруктов.