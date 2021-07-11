Еще 27 жителей Белгородской области вылечились от коронавируса

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 41885 человек. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще три пациента с подтвержденным COVID-19.

Это жительница Старого Оскола 1935 года рождения и житель Старого Оскола 1960 года рождения, проходившие лечение в Старооскольской окружной больнице, а также жительница Алексеевки 1960 года рождения, проходившая лечение в Алексеевской ЦРБ.

За это же время 115 пациентов заболели, а выздоровели – 27.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 41885 человек, выздоровели – 37865, умерли – 793.