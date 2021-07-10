В Белгородской области увеличили число коек в ковид-госпиталях до 1645-ти

Ситуация в области не настолько критична, но уже из 1645 больничных коек ковид-госпиталей занято 1323. Фото: ИВАНОВА Диана

По мнению начальника департамента здравоохранения Белгородской области Андрея Иконникова, всплеск заболеваемости коронавирусом связан с несоблюдением ограничений, в том числе масочного режима, в период майских праздников.

«Сейчас ситуация стабилизовалась, - уверен главный врач региона. - Если мы продолжим вакцинацию и будем соблюдать ограничительные меры - удастся избежать увеличения числа заболевших. В противном случае – заболеваемость продолжит расти».

В сравнении с рядом других регионов, ситуация в области не настолько критична, но уже из 1645 больничных коек ковид-госпиталей (добавился стационар Шебекинской ЦРБ) занято 1323, а за последние сутки инфицировано 108 человек.

В связи с этим начальник департамента напомнил, что в период с 10 по 12 июля музей-заповедник «Прохоровское поле» не будет принимать посетителей, а 12 июля, по решению Роспотребнадзора, прекратят работу и предприятия общепита, расположенные на его территории.

Андрей Иконников обратился к жителям области с просьбой не посещать музей-заповедник в выходные дни и более ответственно отнестись к соблюдению ограничений, введенных для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.