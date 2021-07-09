В Белгородской области еще один нетрезвый водитель пытался уйти от наказания

Начальник районной Госавтоинспекции от денег отказался и доложил о произошедшем в дежурную часть и руководству. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

По предварительным данным, 5 июля около 21 часа на улице Пролетарской в селе Никольское наряд ДПС ГИБДД ОМВД России по Белгородскому району остановил автомобиль «ВАЗ 21120».

Находившийся за рулем 40-летний водитель, который по внешним признакам находился в состоянии алкогольного опьянения, от прохождения процедуры освидетельствования отказался.

Во время составления протокола в соответствии с частью 1 статьи 12.26 КоАП РФ автомобилист сел в патрульный автомобиль, в котором находился начальник ОГИБДД и, надеясь избежать административной ответственности, предложил незаконное денежное вознаграждение.

Несмотря на предупреждения об уголовной ответственности, подозреваемый, находясь в служебном автомобиле, положил в бардачок 15 тысяч рублей. Начальник районной Госавтоинспекции от денег отказался и доложил о произошедшем в дежурную часть и руководству.

Теперь в соответствии с ч.3 ст.291 УК РФ (дача взятки должностному лицу) мужчине грозит лишение свободы на срок до восьми лет.

Напомним, что 7 июля аналогичный инцидент был зафиксирован в Белгороде.