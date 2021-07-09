Еще пять жителей Белгородской области умерли от коронавируса

За минувшие сутки 108 пациентов заболели, а выздоровели – 122. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще пять пациентов с подтвержденным COVID-19.

Это два жителя Старого Оскола 1939 и 1944 годов рождения, жительница Нового Оскола 1945 года рождения, житель Яковлевского городского округа 1941 года рождения и житель Белгорода 1946 года рождения. Все пятеро проходили лечение в Старооскольской окружной больнице.

За это же время 108 пациентов заболели, а выздоровели – 122.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 41657 человек, выздоровели – 37714, умерли – 787.