Треть россиян на пенсии хочет заниматься творчеством

Более трети россиян (36%) ждут пенсию, чтобы начать заниматься творчеством, выяснили СберНПФ и Rambler&Co, опросив 9,2 тыс. человек по всей стране. Каждый второй респондент мечтал о творческой профессии с детства.

Почти половина (42%) россиян признались, что в детстве мечтали о творческой профессии. Каждый десятый хотел стать актёром, каждый 17-й — музыкантом, каждый 20-й — певцом, писателем, поэтом или художником.

Детские мечты не всегда сбываются. Большинство россиян (85%) так и не сделали сочинительство, вокал или живопись своей основной профессией. 20% из них признались, что им не хватило таланта. Четверть — побоялись, что занятия творчеством не позволят им обеспечить себе приличный доход. 16% путь к мечте преградили родители, которые настояли на выборе более «земной» профессии.

Треть респондентов во взрослом возрасте пытались воплотить свои творческие амбиции и детские мечты на любительском уровне. 13% из них поют, рисуют или пишут для себя и своих близких. При этом у каждого четвёртогоработающего россиянина не хватает времени на занятия искусством.

Для таких людей пенсия может стать вторым шансом для реализации своей тяги к творчеству. Более трети россиян (36%) с нетерпением ждут окончания трудовой карьеры, чтобы вернуться к любимым в детстве занятиям искусством. 23% из них рассчитывают, что им хватит на это здоровья и финансов.

Для того чтобы заниматься любимым творческим делом на пенсии, нужно иметь дополнительные источники дохода. Треть россиян (36%) собираются жить на собственные сбережения, 30% рассчитывают на подработки. На помощь взрослых детей надеются 7% россиян. 4% уверены, что будут получать дополнительную корпоративную пенсию от бывшего работодателя.

Обходиться одной только пенсией от государства планируют менее четверти респондентов (23%). Узнать еёреальный, а не прогнозный размер можно в специальном цифровом сервисе СберНПФ. Так называемая «пенсионная витрина»доступнав мобильном приложении СберБанк Онлайн. Она показывает страховую пенсию, рассчитанную на текущий момент, количество начисленных баллов и накопительную часть.

— «Пенсионная витрина» — простой и удобный способ узнать точный размер своих государственных выплат на текущую дату. Для этого достаточно зайти в СберБанкОнлайн, выбрать соответствующий раздел и дать согласие на получение данных с сайта Госуслуги. Через несколько минут сведения о пенсии появятся на экране.Так можно понять, хватит ли вам пенсии от государства на реализацию творческих планов, и при необходимости подключить инструмент для самостоятельных накоплений, например, индивидуальный пенсионный план (ИПП), — Александр Зарецкий, генеральный директор НПФ Сбербанка.

— В 2021 году жители Центрального Черноземья стали больше заботиться о самостоятельных накоплениях на пенсию. Например, в Курске в первом полугодии удалось привлечь по договорам ИПП более 45 млн рублей, это в 13 раз больше, чем за январь-июнь 2020 года. Новых договоров куряне при этом заключили в пять раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Осознать необходимость самостоятельных накоплений им помогла “пенсионная витрина” — новый, запущенный пять месяцев назад сервис, который позволяет узнать реальный размер своей государственной пенсии, — Мария Дегтярь, директор Управления продаж продуктов благосостояния Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк.