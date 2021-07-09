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Происшествия9 июля 2021 11:04

Нетрезвый белгородский водитель пытался дать взятку автоинспектору

Теперь ему грозит тюремное заключение на срок до восьми лет
Алексей СЕРГУНИН
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Сотрудник полиции отказался от взятки и сообщил о произошедшем в дежурную часть.

Сотрудник полиции отказался от взятки и сообщил о произошедшем в дежурную часть.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

По предварительным данным, ночью 7 июля экипаж ДПС остановил на улице Щорса в Белгороде автомобиль «Митсубиси Лансер». При общении с 39-летним водителем полицейские заметили у него признаки опьянения.

«Результаты освидетельствования подтвердили подозрения правоохранителей», - сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Автоинспекторы отстранили автомобилиста от управления транспортным средством. Во время составления протокола прибыл командир отдельного батальона ДПС УМВД по Белгороду.

Надеясь избежать административной ответственности, правонарушитель предложил ему незаконное денежное вознаграждение в сумме 20 тысяч рублей. Сотрудник полиции отказался от взятки и сообщил о произошедшем в дежурную часть.

Теперь в соответствии с ч.3 ст.291 УК РФ (дача взятки должностному лицу) водителю грозит лишение свободы на срок до восьми лет.