Двое белгородских выпускников сдали два предмета ЕГЭ на сто баллов

42 участника ЕГЭ по русскому языку не справились с экзаменационными заданиями. Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Единый госэкзамен в Белгородской области сдали 6105 человек», - информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

Более 3650 выбрали профильную математику, свыше 1100 – биологию, 1094 – физику. Растет популярность ЕГЭ по информатике и ИКТ, его в этом году сдали свыше 800 участников.

К проведению ЕГЭ привлекли около трех тысяч специалистов. Проверяли работы свыше 450 членов предметных комиссий. Мониторинг вели 455 общественных наблюдателей и 125 онлайн-наблюдателей. Тем не менее, 12 человек удалили из аудиторий (7 – с ЕГЭ и 5 – с ОГЭ). Банальная причина – пытались воспользоваться телефонами, шпаргалками, другими «подсказывающими» устройствами.

42 участника ЕГЭ по русскому языку не справились с экзаменационными заданиями. 7 процентов участников ЕГЭ по профильной математике не преодолели минимальную границу в 27 баллов.

Белгородцев, набравших максимальные баллы, ждет поощрение. Уже на следующей неделе стобалльников (их 38 человек) наградят именными губернаторскими стипендиями в размере 50 тысяч рублей каждая. Соответственно, мультибалльники (участники ЕГЭ, которые сдали на высший балл сразу два предмета, их двое) получат суммы в 100 тысяч рублей.