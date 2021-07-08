В Белгороде нетрезвый водитель напал на полицейских

Правонарушитель пытался покинуть место происшествия, ругался матом и при задержании причинил сотрудникам полиции телесные повреждения. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По предварительным данным, в ночь с 27 на 28 июня сотрудники ДПС остановили на улице Волчанская в Белгороде автомобиль «Тойота Камри».

У 32-летнего водителя невооруженным глазом просматривались признаки опьянения. На законные требования правоохранителей предоставить документы и последовать в патрульный автомобиль, мужчина отреагировал агрессивно.

Правонарушитель пытался покинуть место происшествия, ругался матом и при задержании причинил сотрудникам полиции телесные повреждения.

От прохождения медицинского освидетельствования водитель отказался, в связи с чем автоинспекторы составили административный материал по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ.

Кроме того, за применение насилия в отношении правоохранителей следственный отдел по Белгороду СУ СК России по возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 318 УК РФ. Санкции предусматривают до пяти лет лишения свободы.