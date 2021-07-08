Житель Белгородской области стал жертвой воронежского мошенника

Потерпевший нашел в интернете объявление о продаже сотового телефона. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В шебекинский отдел полиции обратился 32-летний местный житель и сообщил, что у него похитили 19 тысяч рублей.

Местные оперативники установили личность подозреваемого. Им оказался 18-летний житель Воронежа.

По предварительным данным, потерпевший нашел в интернете объявление о продаже сотового телефона. Однако после внесения оплаты, недобросовестный продавец удалил его и перестал выходить на связь.

Теперь в соответствии с ч.2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину) юному аферисту грозит до пяти лет лишения свободы.