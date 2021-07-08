Еще 103 жителя Белгородской области заболели коронавирусом

Всего с начала пандемии в Белгородской области от коронавируса умерли 782 человека. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще три пациента с подтвержденным COVID-19.

Это две жительницы Старого Оскола 1936 и 1946 годов рождения и жительница Губкина 1958 года рождения. Все трое проходили лечение в Старооскольской окружной больнице.

За это же время 103 пациента заболели, а выздоровели – 107.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 41549 человек, выздоровели – 37592, умерли – 782.