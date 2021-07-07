Белгородский «Салют» крупно победил в Курске

По голу в ворота курян провели форвард Денис Дегтев и хавбек Владислав Корнеев. Фото fcsalyut.ru.

На курском стадионе «Трудовые резервы» состоялся товарищеский матч между местным «Авангардом» и белгородским «Салютом».

Итог встречи – 3:0 в пользу гостей.

По голу в ворота курян провели форвард Денис Дегтев (54-я), хавбек Владислав Корнеев (88-я, с пенальти) и находящийся на просмотре Данилин (90-я).

Отметим, что в Курске впервые у руля белгородцев находился новый главный тренер Виктор Навоченко.

Напомним, что 1 июля команды провели спарринг в Белгороде. В той встрече была зафиксирована ничья – 1:1.