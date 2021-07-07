8 июля в Белгородскую область вернется 30-градусная жара

В жару следует носить легкую, свободную одежду из натуральных тканей и обязательно надевать легкие головные уборы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

По данным белгородских синоптиков, завтра, 8 июля на территории региона ожидается переменная облачность. Без осадков.

Ветер северо-восточный, ночью – от четырех до девяти метров в секунду, днем – от семи до 12-ти метров в секунду.

Температура воздуха ночью от 12-ти до 17-ти градусов тепла, днем – от 25-ти до 30-ти градусов выше ноля.

В Белгороде ночью от плюс 14-ти до плюс 16-ти градусов, днем – от 27-ми до 29-ти градусов тепла.

Главное Управление МЧС России по Белгородской области напоминает жителям региона о соблюдении мер пожарной безопасности. Во время жаркой погоды риск возникновения пожаров значительно увеличивается, особенно в районах сельской местности, в частном жилом секторе и садово-дачных обществах.

Не поджигайте сухую траву и мусор вблизи жилых домов, хозяйственных построек и промышленных объектов. Если вы заметили возгорание сухой травянистой растительности, не оставайтесь равнодушными. Попробуйте самостоятельно потушить его.

Собираясь выходить на улицу, помните: в жару следует носить легкую, свободную одежду из натуральных тканей, обязательно надевать легкие головные уборы и носить с собой бутылочку с водой.

Старайтесь не находиться на улице долгое время, особенно в период максимальной солнечной активности с 11 до 17 часов.

В случае происшествия звоните по телефону Службы спасения «112». Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Белгородской области - 39-99-99.